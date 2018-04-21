عدن - أ ش أ

أعلن الجيش اليمني، أن قواته أحرزت تقدمًا ميدانيًا جديدًا في شمال مديرية القبيطة، شمالي محافظة لحج جنوب اليمن، حيث يخوض معارك ضارية ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري يمني، إن قوات الجيش اليمني حررت موقع السنترال ومدرسة الفلاح ومنطقة الحلاجيم في شمالي المديرية.

وأضاف المصدر العسكري اليمني أن المعارك أسفرت عن مصرع خمسة من عناصر المليشيا وإصابة آخرين، مؤكدًا أن سيطرة الجيش اليمني على تلك المواقع سيساعده في تسهيل تقدمه إلى منطقة نجد قفل الإستراتيجي الذي يطل على معسكر لبوزة ومناطق شرقي الراهدة وتأمين الطريق الرابط بين الراهدة والشريجة وقطع خط إمداد المليشيات.