وكالات

أعلن نادي إسبانيول الإسباني لكرة القدم، يوم الجمعة، إيقاف مدرب الفريق الأول كيكي سانشيز فلوريس والمدير الرياضي جوردي لاردين.

وسيقود مدرب الفريق الرديف، دافيد جاييجو، الفريق الأول حتى نهاية الموسم، بينما سيتولى المدير الرياضي العام أوسكار بيراناو مهام لاردين.

وسيمثل مسئولو النادي الكاتالوني في مؤتمر صحافي اليوم السبت المقبل للإعلان عن التفاصيل.

وتسببت سوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة في قرار إيقاف سانشيز، الذي تولى منصبه في صيف 2016 بعقد لثلاثة مواسم، إذ يحتل الفريق حاليًا المركز 16 في الليجا برصيد 33 نقطة، بعد خسارته في 13 مباراة وتعادل 12 بينما لم يفز سوى 8 مرات.