نيويورك - رويترز

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة لتستقر بعد هبوط في وقت سابق من الجلسة أثارته انتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدور أوبك في دفع الأسعار العالمية للخام إلى الصعود.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 28 سنتًا، أو 0.4 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 74.06 دولار للبرميل بينما أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 7 سنتات إلى 68.40 دولار للبرميل.

واتهم ترامب يوم الجمعة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) برفع أسعار النفط “على نحو مصطنع” بعد أكثر من عام على إتفاق بين أوبك والمنتجين المستقلين قلص مخزونات الخام العالمية.

وأثارت انتقادات ترامب ردود فعل من الدول المنتجة للنفط مع تراجع أسعار الخام عقب تعليقاته.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر يقول “يبدو أن أوبك تعيد الكرّة من جديد. في ظل الكميات القياسية من النفط في كل مكان، بما في ذلك السفن المحملة عن آخرها في البحر، أسعار النفط مرتفعة جدًا على نحو مصطنع وهذا ليس جيدًا ولن يكون مقبولًا”.

وردًا على تغريدة ترامب، قال الأمين العام لأوبك محمد باركيندو إن المنظمة ليس لديها مستوى مستهدف للأسعار، لكنها تعمل على إعادة الاستقرار إلى أسواق النفط.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع سجل برنت والخام الأمريكي أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 عند 74.75 دولار و69.56 دولار للبرميل على الترتيب، مدعومين بالمخاطر الجيوسياسية وتقلص وفرة المعروض في الأسواق.

وينهي الخامان القياسيان كلاهما الأسبوع على مكاسب تزيد عن 1 في المئة.