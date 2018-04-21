واشنطن - رويترز

أكد مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية يوم الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سيبحثان الإتفاق النووي الإيراني في البيت الأبيض يوم الثلاثاء على الرغم من أن المباحثات مع الدول الأوروبية بشأن معالجة المخاوف الأمريكية من الإتفاق المبرم عام 2015 “لم تنته تماما بعد”.

وقال المسؤول للصحفيين إن ترامب سيناقش أيضًا قضايا أخرى مع ماكرون من بينها الضربة العسكرية المشتركة التي تم توجيهها لسوريا هذا الشهر بعد هجوم مزعوم بالأسلحة الكيماوية قرب دمشق.

ويفرض الإتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة وخمس دول كبرى أخرى قيودًا على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات عنها.

ووصف ترامب الإتفاق بأنه أحد أسوأ الإتفاقات التي جرى التفاوض عليها على الإطلاق. وحدد في يناير (كانون الثاني) مهلة لبريطانيا وفرنسا وألمانيا قائلًا إن على الدول الثلاث الإتفاق على “إصلاح العيوب الجسيمة في الإتفاق النووي الإيراني” وإلا فإنه سيرفض تمديد تخفيف العقوبات الأمريكية.

وقال المسؤول الأمريكي الكبير إن “الأوروبيين لاسيما بريطانيا وفرنسا وألمانيا يعملون بجد في محاولة لمعالجة بعض من أهم أو أبرز مخاوفنا المتعلقة ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية مثل الفقرة التي تنص على انتهاء العمل بالقيود على برامج إيران النووية بعد عشر سنوات”.

وأضاف “هذا العمل لم ينته تمامًا بعد”.