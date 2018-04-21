رويترز

وصف اليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد السابق ارسين فينجر مدرب آرسنال الذي أعلن رحيله بنهاية الموسم الحالي بأنه “أحد أعظم مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم”.

وأعلن فينجر يوم الجمعة رحيله عن النادي اللندني بنهاية الموسم الحالي لينهي مسيرة استمرت ما يقرب من 22 عامًا في آرسنال.

وتلقى فينجر الكثير من كلمات الإشادة والتحية لكن كلمات فيرجسون كانت مؤثرة بشكل خاصة بالنظر للتنافس بين المدربين لفترة طويلة قبل أن يعتزل فيرجسون في 2013.

وقال فيرجسون في بيان نشره موقع يونايتد على الإنترنت “أنا سعيد حقًا من أجل ارسين فينجر. أكن احترامًا كبيرًا له وما فعله مع آرسنال. إنه دليل عظيم على موهبته واحترافيته وعزيمته في أنه استطاع تكريس 22 عامًا من حياته للمهنة التي يحبها. في عصر يستمر مدربو كرة القدم لموسم واحد أو اثنين. فقد حقق انجازًا بالبقاء طيلة هذه المدة في ناد بحجم آرسنال. إنه بلا شك أحد أعظم مدربي الدوري الممتاز وفخور بأنني كنت منافسًا وزميلًا وصديقًا لهذا الشخص الرائع”.

وفاز فينجر (68 عامًا) بثلاثة ألقاب للدوري مع آرسنال وسبعة لكأس الإتحاد بينها الثنائية المحلية في 1998 و2002 لكن الفريق يحتل المركز السادس في الدوري قبل مواجهة وست هام يونايتد يوم الأحد.

وسيواجه آرسنال فريق أتليتيكو مدريد في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي الأسبوع المقبل.