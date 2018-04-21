نيويورك - رويترز

هبطت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم في بورصة وول ستريت يوم الجمعة بفعل خسائر لأسهم شركات التكنولوجيا وقلق المستثمرين بشأن قفزة في عوائد السندات الأمريكية.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضًا 201.95 نقطة، أو 0.82 بالمئة، إلى 24462.94 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقًا 22.99 نقطة، أو 0.85 بالمئة، ليغلق عند 2670.14 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضًا 91.93 نقطة، أو 1.27 بالمئة، إلى 7146.13 نقطة.

لكن المؤشرات الثلاثة تنهي الأسبوع على مكاسب مع صعود ناسداك 0.6 بالمئة وستاندرد آند بورز 0.5 بالمئة وداو جونز 0.4 بالمئة.