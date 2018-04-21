واشنطن - رويترز

أكدت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الدعوى القضائية التي رفعها الحزب الديمقراطي يوم الجمعة وتدعي أن الحملة وويكيليكس وروسيا نفذوا مؤامرة واسعة النطاق للتأثير على الإنتخابات الرئاسية في 2016 “لا أساس لها على الإطلاق وستسقط في الوقت المناسب”.

وقال البيان الذي أصدره دونالد ترامب الابن نيابة عن الحملة “هذه الدعوى القضائية العبثية هي محاولة أخيرة للتدليل على مزاعم التواطؤ الروسي التي لا أساس لها من الحزب الديمقراطي الذي أفلس تقريبًا وما زال يحاول مقاومة إرادة المواطنين في الإنتخابات الرئاسية في 2016”.