وكالات

أقصى الياباني كي نيشيكوري منافسه الكرواتي مارين شيليتش من الدور ربع النهائي لبطولة مونت كارلو للتنس، بفوزه عليه يوم الجمعة، بمجموعتين لواحدة.

وخسر نيشيكوري المجموعة الأولى بستة أشواط لأربعة، قبل أن يستعيد توازنه في المجموعة الثانية، التي فاز بها بصعوبة، بعد اللجوء إلى شوط كسر الإرسال (7-6).

وواصل اللاعب الياباني إيقاعه القوي في المجموعة الثالثة الفاصلة، ليحسم المباراة لمصلحته، بواقع (4-6، 7-6 و6-3).

ويلعب نيشيكوري في المربع الذهبي مع الفائز من المواجهة التي تجمع الفرنسي ريتشارد جاسكيه، والألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الثالث في البطولة.

وتحدد في وقت سابق طرفا نصف النهائي الأول، إذ يواجه رافائيل نادال، المصنف الأول عالميًا والملقب بملك الملاعب الترابية، البلغاري جريجور ديميتروف.