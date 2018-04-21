واشنطن/جدة (السعودية) - رويترز

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) برفع أسعار النفط “على نحو مصطنع” بعد أكثر من عام على إتفاق بين أوبك والمنتجين المستقلين قلص مخزونات الخام العالمية.

وأثارت انتقادات ترامب ردود فعل من الدول المنتجة للنفط مع تراجع أسعار الخام عقب تعليقاته.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر يقول “يبدو أن أوبك تعيد الكرّة من جديد. في ظل الكميات القياسية من النفط في كل مكان، بما في ذلك السفن المحملة عن آخرها في البحر، أسعار النفط مرتفعة جدًا على نحو مصطنع وهذا ليس جيدًا ولن يكون مقبولًا”.

ومن غير الواضح ما الذي دفع ترامب إلى إطلاق هذه التغريدة، وهي أول ذكر لأوبك على لسان الرئيس الأمريكي عبر وسائل الإعلام الاجتماعي منذ تولى منصبه قبل أكثر من عام.

كما أنها تأتي بعد وقت قليل من قول مسؤولين سعوديين إنهم ما زالوا بعيدين عن تحقيق هدفهم المتمثل في تقليص تخمة في الإمدادات العالمية مستمرة منذ ثلاث سنوات، حيث أبلغ ثلاثة مسؤولين من أكبر بلد مصدر للخام في العالم رويترز هذا الأسبوع أنهم سيكونون سعداء إذا رأوا النفط عند 80 دولارًا أو 100 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط هذا الأسبوع إلى مستويات لم تشهدها منذ أواخر عام 2014. ومن المتوقع أن تكبح المنظمة إمداداتها حتى نهاية هذا العام، وربما في عام 2019.

ورد عدد من أعضاء أوبك على تغريدة ترامب قائلين إن الأسعار ليست متضخمة على نحو مصطنع.

وقال مندوبون حضروا إجتماع لجنة المراقبة المشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين في مدينة جدة السعودية، إن أسعار النفط مرتفعة لأسباب من بينها التوترات السياسية العالمية مشيرين إلى العقوبات المفروضة على فنزويلا والتهديدات المحدقة بإتفاق إيران النووي والضربات التي وُجهت إلى سوريا والتلويح باستخدام القوة في ملف كوريا الشمالية.

وقال أمين عام أوبك محمد باركيندو إن الإتفاق المبرم بين المنظمة ومنتجين خارجها بشأن خفض الإنتاج حال دون انهيار أسعار النفط العالمية التي باتت “الآن على مسار استعادة الاستقرار على أساس مستدام يصب في مصلحة المنتجين والمستهلكين والإقتصاد العالمي”.

وأردف قائلًا في رده على تغريدة ترامب “ليس لدينا أي سعر مستهدف في أوبك أو بالإتفاق مع منتجين غير أعضاء في المنظمة… السعر ليس هدفنا. هدفنا ما زال استعادة الاستقرار… على أساس قابل للاستمرار”.