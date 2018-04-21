صحافة مصرية: السيسي: سعادتي بالغة بالتطوير في طريق العين السخنة
أخبار مصر - السبت 21 أبريل
* السيسي: سعادتي بالغة بالتطوير في طريق العين السخنة.
* البنك الدولي يشيد بالإصلاحات الإقتصادية في مصر.
* صدقي: الإرهاب لن يمنع أبطال القوات المسلحة من الدفاع عن الوطن.
* جمعة: رجال الجيش والشرطة كالجبال الشامخة في سيناء.
أخبار اليوم
* السيسي: سعادتي بالغة بالتطوير في طريق العين السخنة.
* مصر تشارك في مؤتمر بروكسل حول سوريا.
* تطوير الثانوية العامة أمام البرلمان.
* “ثانوية التابلت” مهمة شاقة لتعليم “ديجيتال”.
* د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم: وداعًا.. “بعبع” الثانوية العامة والامتحانات ستكون “نزهة” للطلاب.
* د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي: فرصة ذهبية للنهوض بالمرحلة الجامعية.
* د. جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب: مخاوف من زيادة معدلات الدروس الخصوصية مع النظام الجديد.
* خبراء التعليم: النظام طموح.. ونحتاج أولًا لمحو الأمية التكنولوجية.
* معلمون: منظومة صعبة علينا.. لا يوجد إمكانيات مالية للتدريب على التعامل مع التابلت.
* أولياء الأمور: لن يقضي على الدروس الخصوصية.
* استياء “برلماني” بسبب تأخر إقرار قانون “أوبر وكريم”.
* البنك الدولي يشيد بالإصلاحات الإقتصادية في مصر.
* وزير البترول: تحقیق الاكتفاء الذاتي من الغاز نهایة العام الحالي.
* طارق قابيل: 21٪ زيادة في الصادرات المصرية لأوروبا.
* ارتفاع التبادل التجاري بين مصر وأوروبا إلى 28 مليار يورو.
* 500 ألف فدان جديدة العام المقبل.
* صرف المرتبات 25 أبريل.
* “الأهلي المصري” ينضم لعضوية كبرى مبادرات التكنولوجيا المالية.
* طرح 35 ألف طن لحوم ودواجن استعدادًا لرمضان.
* كوبر للمغرضين: لن تخترقونا.. اتركونا وحاسبونا بعد المونديال.
* صلاح يواصل صناعة التاريخ.. الفرعون يقترب من لقب “لاعب العام” في إنجلترا.
* مرتضى منصور في تصريحات خاصة لـ”أخبار اليوم”: الزمالك تحول من مليونير إلى “مديونير”.
الأهرام
* صدقي: الإرهاب لن يمنع أبطال القوات المسلحة من الدفاع عن الوطن.
* جمعة: رجال الجيش والشرطة كالجبال الشامخة في سيناء.
* السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة: مصر تطرح تجربتها في مكافحة الإرهاب أمام إجتماع دولي في يونيو المقبل.
* جائزة البابا شنودة للسفير المجري والملحق الثقافي الإيطالي.
* إطلاق أسماء 6 شهداء على مدارس وشوارع بالجيزة.
* الصحة العالمية: الاستفادة بتجربة مصر لمكافحة فيروس “سي”.
* مليون جنيه لتطوير “أبو الريش” الياباني.
* “النقد” يشيد بتحقيق الاستقرار الإقتصادي في مصر.. مؤتمر بالقاهرة في مايو للإتفاق على الإصلاحات المقبلة.
* الجارحي: استكمال برنامج الإصلاح لخفض الدين العام إلى 75% من الناتج المحلي.
* القاضي يستعرض استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر العالمي للإتصالات.
* مميش: تطوير “القناة” حافظ على صدارتها عالميًا.
* تنفيذ 19 محطة طاقة شمسية بالمدن الجديدة.
* لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية: تيسيرات جديدة بضريبة الدخل.. وتقديم الإقرارات دون مستندات بفترة سماح 60 يومًا.
* “الجائزة الكبرى” في انتظار “صلاح” بعد 24 ساعة.. تسريبات باختيار رابطة المحترفين “مو” نجم الموسم في البريميرليج.
* الفرعون صلاح لمدربه كلوب: “أريد أن أكون من أساطير ليفربول”.
* الزمالك يعلن مدربه الأجنبي بعد مباراة “الأهلي”.. وجلال يدخر الخبرات للقاء القمة.
* سيدات الأهلي يتوجن بدوري السوبر للسلة ويحصدن الرباعية.
* حسام حسن قبل قرعة الكونفيدرالية اليوم: المصري جاهز لأي منافس.. وليس هناك مجموعة سهلة.
الجمهورية
* القائد العام خلال زيارته للأبطال المصابين في العمليات الإرهابية: ردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن.
* المتحدث باسم الرئاسة: برنامج طموح لإحلال وتجديد منظومة الكهرباء.
* د. طارق شوقي وزير التعليم في اتصال هاتفي من واشنطن: سعيد بـ “كتاب الجمهورية التعليمي” يساعدنا في تخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية.
* في لقائها بغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن.. سحر نصر: نعمل على الحد من الفقر وتوفير فرص للعمل.
* سعفان لـ”الجمهورية”: مناهج السلامة والصحة العامة في المدارس والجامعات.
* صلاح بتواضع: أستحق جائزة البريميرليج.. والمنافسون أيضًا.
* جوزيه في حوار صريح لـ”الجمهورية”: صلاح يستحق الكرة الذهبية.. بشروط.
* في حضور تيجانا ومرتضى وإسلام.. جروس في الجونة.. لتدريب الزمالك بمليون يورو.
اترك تعليقاً