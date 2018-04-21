أخبار مصر - السبت 21 أبريل

* السيسي: سعادتي بالغة بالتطوير في طريق العين السخنة.

* البنك الدولي يشيد بالإصلاحات الإقتصادية في مصر.

* صدقي: الإرهاب لن يمنع أبطال القوات المسلحة من الدفاع عن الوطن.

* جمعة: رجال الجيش والشرطة كالجبال الشامخة في سيناء.

أخبار اليوم

* السيسي: سعادتي بالغة بالتطوير في طريق العين السخنة.

* مصر تشارك في مؤتمر بروكسل حول سوريا.

* تطوير الثانوية العامة أمام البرلمان.

* “ثانوية التابلت” مهمة شاقة لتعليم “ديجيتال”.

* د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم: وداعًا.. “بعبع”‬ الثانوية العامة والامتحانات ستكون “‬نزهة” للطلاب.

* د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي: فرصة ذهبية للنهوض بالمرحلة الجامعية.

* د. جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب: مخاوف من زيادة معدلات الدروس الخصوصية مع النظام الجديد.

* خبراء التعليم: النظام طموح.. ونحتاج أولًا لمحو الأمية التكنولوجية.

* معلمون: منظومة صعبة علينا.. لا يوجد إمكانيات مالية للتدريب على التعامل مع التابلت.

* أولياء الأمور: لن يقضي على الدروس الخصوصية.

* استياء “برلماني” بسبب تأخر إقرار قانون “أوبر وكريم”.

* البنك الدولي يشيد بالإصلاحات الإقتصادية في مصر.

* وزير البترول: تحقیق الاكتفاء الذاتي من الغاز نهایة العام الحالي.

* طارق قابيل: 21٪ زيادة في الصادرات المصرية لأوروبا.

* ارتفاع التبادل التجاري بين مصر وأوروبا إلى 28 مليار يورو.

* 500 ألف فدان جديدة العام المقبل.

* صرف المرتبات 25 أبريل.

* “الأهلي المصري” ينضم لعضوية كبرى مبادرات التكنولوجيا المالية‬.

* طرح 35 ألف طن لحوم ودواجن استعدادًا لرمضان.

* كوبر للمغرضين: لن تخترقونا.. اتركونا وحاسبونا بعد المونديال.

* صلاح يواصل صناعة التاريخ.. الفرعون يقترب من لقب “لاعب العام” في إنجلترا.

* مرتضى منصور في تصريحات خاصة لـ”أخبار اليوم”: الزمالك تحول من مليونير إلى “مديونير”.

الأهرام

* صدقي: الإرهاب لن يمنع أبطال القوات المسلحة من الدفاع عن الوطن.

* جمعة: رجال الجيش والشرطة كالجبال الشامخة في سيناء.

* السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة: مصر تطرح تجربتها في مكافحة الإرهاب أمام إجتماع دولي في يونيو المقبل.

* جائزة البابا شنودة للسفير المجري والملحق الثقافي الإيطالي.

* إطلاق أسماء 6 شهداء على مدارس وشوارع بالجيزة.

* الصحة العالمية: الاستفادة بتجربة مصر لمكافحة فيروس “سي”.

* مليون جنيه لتطوير “أبو الريش” الياباني.

* “النقد” يشيد بتحقيق الاستقرار الإقتصادي في مصر.. مؤتمر بالقاهرة في مايو للإتفاق على الإصلاحات المقبلة.

* الجارحي: استكمال برنامج الإصلاح لخفض الدين العام إلى 75% من الناتج المحلي.

* القاضي يستعرض استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر العالمي للإتصالات.

* مميش: تطوير “القناة” حافظ على صدارتها عالميًا.

* تنفيذ 19 محطة طاقة شمسية بالمدن الجديدة.

* لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية: تيسيرات جديدة بضريبة الدخل.. وتقديم الإقرارات دون مستندات بفترة سماح 60 يومًا.

* “الجائزة الكبرى” في انتظار “صلاح” بعد 24 ساعة.. تسريبات باختيار رابطة المحترفين “مو” نجم الموسم في البريميرليج.

* الفرعون صلاح لمدربه كلوب: “أريد أن أكون من أساطير ليفربول”.

* الزمالك يعلن مدربه الأجنبي بعد مباراة “الأهلي”.. وجلال يدخر الخبرات للقاء القمة.

* سيدات الأهلي يتوجن بدوري السوبر للسلة ويحصدن الرباعية.

* حسام حسن قبل قرعة الكونفيدرالية اليوم: المصري جاهز لأي منافس.. وليس هناك مجموعة سهلة.

الجمهورية

* القائد العام خلال زيارته للأبطال المصابين في العمليات الإرهابية: ردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن.

* المتحدث باسم الرئاسة: برنامج طموح لإحلال وتجديد منظومة الكهرباء.

* د. طارق شوقي وزير التعليم في اتصال هاتفي من واشنطن: سعيد بـ “كتاب الجمهورية التعليمي” يساعدنا في تخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

* في لقائها بغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن.. سحر نصر: نعمل على الحد من الفقر وتوفير فرص للعمل.

* سعفان لـ”الجمهورية”: مناهج السلامة والصحة العامة في المدارس والجامعات.

* صلاح بتواضع: أستحق جائزة البريميرليج.. والمنافسون أيضًا.

* جوزيه في حوار صريح لـ”الجمهورية”: صلاح يستحق الكرة الذهبية.. بشروط.

* في حضور تيجانا ومرتضى وإسلام.. جروس في الجونة.. لتدريب الزمالك بمليون يورو.