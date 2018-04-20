بورسعيد - أ ش أ

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف ” ، عبر موقعه الرسمي، عن إجراءات قرعة دور المجموعات من البطولة الكونفيدرالية في نسختها الخامسة عشر ، والمقرر اقامتها في الثانية عصر غد السبت بمقر “كاف” في القاهرة.

ووفقاً للقواعد التي أعدتها لجنة الأندية بالاتحاد الأفريقي لتصنيف الفرق الستة عشر التي تأهلت لهذا الدور وفقاً لنتائجها في النسخ الخمس الأخيرة من بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية ، فقد ضم التصنيف الأول أربعة فرق هي “اتحاد العاصمة الجزائري – الهلال السوداني ، ايه اس فيتا من الكونغو الديموقراطية ، إنيمبا النيجيري، وهي الفرق التي ستأتي على رأس المجموعات الأربعة.

فيما سيضم التصنيف الثاني بقية الفرق 12 وهي “النادي المصري البورسعيدي ، كارا الكونغولي ، أسيك ميموزا الكوت ديفواري ، ويليامز فيل ? الكوت الديفواري ، أدوانا ستارز الغاني ، جورماهيا الكيني ، دجوليبا المالي ، نهضة بركان المغربي ، الرجاء الرياضي المغربي ، يونياو دو سونجو الموزمبيقي ، رايون سبورت الرواندي ، يانج أفريكانز التنزاني.