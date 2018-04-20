نيويورك/لندن - رويترز

انخفضت أسعار الذهب يوم الجمعة لتنهي الأسبوع على خسارة، مع ارتفاع الدولار بفعل توقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية ووجهة النظر القائلة بإنحسار المخاطر السياسية والأمنية حول العالم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1335.68 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي مسجلا أول خسارة أسبوعية هذا الشهر.

وانخفضت العقود الأمريكية للذهب تسليم يونيو حزيران 0.8 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1338.30 دولار للأوقية.

وانحسر القلق في السوق بشأن الضربات العسكرية الغربية على سوريا، والتي قدمت بعض الدعم للذهب هذا الأسبوع، بينما تحسنت الآفاق الجيوسياسية في شبه الجزيرة الكورية في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه يأمل في نجاح قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أو