الأقصر - أ ش أ

شهدت معابد الأقصر والكرنك ، اليوم الجمعة ، زيارة 83 ملكة من مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة حول العالم ، وذلك فى إطار مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة التي تستضيفها مصر ، وتجرى برعاية وزارة السياحة ، وتتكون لجنة تحكيم المسابقة من آمال رزق منظمة المسابقة، والمنتج تامر نعيم، وأمبر برناتشى ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة لعام 2017 ، ومصمم الأزياء اللبنانى أيمن سرى الدين.

وأوضح الطيب عبد الله مرشد سياحى بالأقصر لمرافقة ملكات العالم وشرح لهم النقوش في المعابد والمقابر الفرعونية ، أن زيارة ملكات جمال السياحة والبيئة شملت زيارة معابد الكرنك ومعبد الأقصر في البر الشرقي من الأقصر ، وذلك للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية القديمة ، كما زرن طريق الكباش الفرعونى بمنطقة معبد الأقصر التاريخي ، والتقطن صورا تذكارية أمام التمثال الجديد قبل افتتاحه مساء اليوم بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار.

وأضاف المرشد الطيب حسن أن ملكات جمال السياحة والبيئة أبدين انبهارا كبير بالمعابد الفرعونية التاريخية والأعمدة التاريخية التى مازالت مستقرة حتى الآن ، وأكدن أنه عقب انتهاء مسابقة ملكة جمال البيئة والسياحة لعام 2018 ، والتي استضافتها مدينة مرسى علم المطلة على سواحل البحر الأحمر ، وشملت أيضا زيارة أهرامات الجيزة ، سيقمن بزيارة الأقصر مرة أخرى ، وسيدعون أصدقائهن في جميع بلدان العالم لزيارة تلك الآثار الشامخة والعريقة والحضارية في مناطق مصر.