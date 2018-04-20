أخبار مصر - سماء المنياوي

أزاح وزير الآثار الدكتور خالد العناني اليوم الجمعة الستار عن التمثال الثاني لرمسيس الثاني بمعبد الأقصر بعد ترميمه، وذلك خلال احتفالية كبرى أقيمت في أحضان المعبد بحضور محافظ الأقصر محمد بدر، والسفيرة بوتو ندوكو سفيرة دولة الكونغو بالقاهرة، وعددا من قيادات وزارة الآثار.

وقدم الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، رئيس البعثة المصرية المنفذة لعملية ترميم التمثال الدكتور مصطفى وزيري شرحا وافيا لمراحل ترميم التمثال، مشيرا إلى أن العمل استغرق 6 أشهر، بأيدي مصرية خالصة.

وأعرب وزير الآثار عن فخره بإنجازات البعثة المصرية التي نفذت هذا العمل العظيم، مشيرا إلى أنه عرض على البعثة المصرية الاستعانة ببعثات أجنبية منذ البدء في ترميم التمثال الأول إلا أنهم رفضوا وأصروا على إتمام عمليات الترميم بأيدي مصرية خالصة، فانجزوا ترميم التمثال الأول وأزيح عنه الستار في أبريل الماضي، وقال “ها نحن الآن نحتفل بإزاحة الستار عن التمثال الثاني”.