القاهرة - أ ش أ

افتتح المهندس محمد أبو سعده رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والدكتور فيليب كومر وكيل مكتبة الكتب النادرة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم معرض الصور الفوتوغرافية النادرة للفرنسي ايميل بيشار ، ومختارات من صور مسابقة تراثي للتصوير الفوتوغرافي بعنوان ” عيون ترصد .. تراث يبقى” ، والذي يستمر حتى 24 أبريل الجاري بممر كوداك بشارع عدلي بوسط البلد ويفتح أبوابه للجمهور يوميا من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء.

وأوضح رئيس الجهاز أن هذا المعرض يقام بالتعاون مع الجامعة الأمريكية وشركة الإسماعيلية ، وعلى هامش أجندة الاحتفال باليوم العالمي للتراث الذي بدأ في 18 أبريل الجاري وأقرته الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة ويستمر لمدة أسبوع.

وأشار أبو سعده الى أن المصور الفرنسي ايميل بيشار ولد عام 1840 ، وجاء الى مصر وعاش في حي الموسكي ، وتخصص في تصوير الحياة المصرية في سبعينات القرن التاسع عشر ، حيث وثق من خلال صوره شكل المتاجر وأصحابها ، وكذلك الباعة الجائلين والراقصات والفلاحين آنذاك ، الى جانب تصوير المعابد والمواقع الأثرية بالأقصر وأسوان ، ثم عاد الى فرنسا وحصل على الميدالية الذهبية في التصوير بالمعرض العالمي بباريس عام 1889.

وضم المعرض أيضا مجموعة مختارة من مسابقة تراثي للتصوير الفوتوغرافي المتخصصة في توثيق المباني والمواقع المتميزة معماريا والتي يطلقها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري سنويا منذ عام 2016 ، بالاضافة الى مجموعة من الحرف التقليدية مثل السجاد اليدوي وصناعة الذين يغزلون على النول ، أثناء المعرض ، وكذلك الرحايا التي كانت تستخدم في طحن القمح قديما.