لندن - رويترز

هبطت أسعار الألومنيوم لثاني جلسة على التوالي يوم الجمعة مع تعثر اتجاه صعودي أثارته عقوبات أمريكية على شركة روسال الروسية، ثاني أكبر منتج للمعدن في العالم.

وتراجعت أسعار النيكل أيضا مع تضاؤل المخاوف من أن واشنطن ربما توسع عقوباتها لتشمل شركة نوريلسك نيكل (نورنيكل).

وأغلقت عقود الألومنيوم القياسية في بورصة لندن للمعادن منخفضة 0.6 بالمئة إلى 2469 دولارا للطن.

وكان حجم التعاملات هو الأدنى منذ ما قبل السادس من أبريل نيسان عندما أجبرت عقوبات على روسال ومالكها الملياردير أوليج ديريباسكا، بنوكا دولية وشركات للتعدين وبورصات على كبح صلاتها بالشركة الروسية.