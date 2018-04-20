مرسى مطروح - أ ش أ

أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح ، اليوم الجمعة، محاولة تسلل 21 شخصا، وذلك حال شروعهم في مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية بالسلوم .

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، إخطارا بضبط 21 شخصا، وذلك حال مغادرتهم البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية، وقامت الأجهزة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.