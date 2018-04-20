اخبار مصر

اشراف : وجدان مباشر

اعداد : عماد حنفى

فى اطار المتابعة المستمرة لكافة المشروعات القومية بربوع مصر للوقوف على معدلات الانجاز ، تفقد الرئيس السيسى اليوم اعمال تطوير المنشآت الجديدة بطريق العين السخنة حيث أكد سعادته بما تحقق قائلا” سعادتى بالغة بالتطوير الذى تم فى طريق القاهرة – العين السخنة”.

بالصور..السيسي يتفقد أعمال التطوير بطريق العين السخنة

والى العريش حيث أكد الدكتور محمد مختار جمعة،وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة ان حماية الأوطان جزء من العقيدة الدينية والشريعة الإسلامية وجزء من معتقداتنا وإيماننا، ومن أهم مقاصد الأديان مؤكدا انها ليست من النوافل أو المستحبات بل هي من الفروض،والتي لا تخرج من كونها فرض عين أو فرض كفاية.

وزير الأوقاف من العريش: أقدام الدولة والقوات المسلحة راسخة

وزير الأوقاف: التستر على إرهابي خيانة للدين والوطن

وفى اطار الرعاية المتواصلة من قيادة القوات المسلحة لابنائها المقاتلين ، قام الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يرافقه عدد من كبار قادة القوات المسلحة، بزيارة المصابين جراء العمليات الإرهابية في سيناء، من أبطال القوات المسلحة، والذين أصيبوا أثناء أدائهم لمهامهم، ويخضعون للعلاج حاليًا بمستشفيات القوات المسلحة.

بالصور والفيديو ..وزير الدفاع يزور مصابي العمليات الإرهابية

وحول التطورات بالاراضى الفلسطينية عامة والقدس خاصة ، أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في حديثه الأسبوعي على الفضائية المصرية اليوم الجمعة ، أن القدس مدينة عربية، ولم تنعم بالأمان والسلام إلا في ظل حضارة الإسلام.

شيخ الأزهر: القدس لم تنعم بالسلام إلا في ظل الإسلام

اقتصاديا … أشاد جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، بالإصلاحات الإقتصادية المصرية، وإستقطاب وجذب مصر المزيد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة ، كما أكد جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة المصرية قطع شوطا لا بأس به

“النقد الدولي”: برنامج الإصلاح في مصر حقق نجاحا

البنك الدولي يشيد بالإصلاحات الإقتصادية بمصر

ومن انبائنا المحلية الهامة ايضا … اقرت وزارة الصحة والسكان تسجيل انسولين جديد قاعدى طويل المفعول لعلاج مرضى السكر البالغين من النوع الأول والثانى بحقنه واحدة تحت الجلد تتدفق ببطء ويستمر مفعولها لمدة تزيد عن 24 ساعة وتصل الي 36 ساعة.

الصحة تطلق انسولين جديد يستمر حتى 36 ساعة

وعن انباء طقس الغد يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة, وتبلغ درجات الحرارة المتوقعة فى القاهرة 19 29، وسط الدلتا 18 28 ، الإسكندرية 19 24 ، بلطيم17 24 ، مطروح 14 22 .

السبت..انخفاض في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 29

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اطلاق انسولين جديد..يستمر مفعوله حتى٣٦ ساعة

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الرئيس السيسي : سعادتى بالغة بتطوير طريق القاهرة – العين السخنة

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