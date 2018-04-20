رام الله - أ ش أ

أصيب 10 مواطنين فلسطينيين خلال المواجهات التي اندلعت مع الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في رام الله وأريحا بوسط الضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم، أن في أريحا أصيب 3 مواطنين بجروح، من بينها واحدة بالرصاص الحي في الفخذ، والأخرى بقنبلة غاز في اليد، وثالثة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الساق، ووصفت الصحة الإصابات بالمستقرة.

وأضافت الوزارة ، أن في رام الله عند المدخل الشمالي لمدينة (البيرة) وقرى (النبي صالح والمزرعة الغربية وبلعين ونعلين) أصيب 7 مواطنين بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فعند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، المتاخمة لرام الله، أصيب شابان أحدهما إصابة مباشرة في الوجه بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والثاني أصيب في قدمه بالرصاص الحي، إلى جانب إصابة العشرات بحالات اختناق جراء الإطلاق الكثيف لقنابل الغاز.

وقد اندلعت مواجهات بعد مسيرة شارك فيها العشرات، حيث أشعل الشبان النيران في الإطارات المطاطية، لتوفير الحماية لهم من قناصة جيش الاحتلال، وألقى الشبان الحجارة على جنود الاحتلال، وأطلق الجنود الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط بكثافة نحو الشبان.

وفي قرية النبي صالح، شمالي رام الله اندلعت المواجهات بالقرب من البوابة العسكرية على مداخل القرية بعد قمع الاحتلال للمسيرة الأسبوعية التي تنظمها لجان مناهضة الاستيطان في القرية، وأصيب خلالها شاب بالرصاص الحي في الساق، و 3 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وفي المزرعة الغربية، شمال رام الله اندلعت المواجهات التي نظمتها لجان الدفاع عن الأراضي في المنطقة المهددة بالمصادرة في البلدة، وسجل وقوع إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الساق.

كما اندلعت مواجهات متفرقة في كل من بلدتي نعلين وبلعين غربي رام الله، خلال قمع الاحتلال للمسيرات الأسبوعية هناك، وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق كميات كبيرة من قنابل الغاز السام.