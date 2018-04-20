القاهرة - أ ش أ

وقع رئيس صندوق التأمين على العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص سامى عبد الهادى، ورئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاع الحكومي محمد سعودي، عقد إصدار بطاقة المعاشات مع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية ( e-finance) إبراهيم سرحان.

وصرح سامى عبدالهادى – في بيان لوزارة التضامن الاجتماعي اليوم – بأن الشركة ستقوم – بموجب هذا العقد الموقع – ببناء البنية التحتية والشبكة المشفرة والمؤمنة اللازمة لإتاحة التحصيل والدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية عن طريق القنوات الإلكترونية المختلفة مثل ماكينات الصرف الآلى والدفع والتحصيل والسداد الالكتروني.

وأضاف أن تنفيذ العقد المبرم مع الشركة سارى لمدة ثلاث سنوات أخرى، حيث سبق التعاقد بين الطرفين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وشركة (e-finance) بهدف المساهمة في عمليات السداد والتحصيل الالكترونى وإصدار البطاقات وتفعيل تشغيلها.

ووفقا للعقد المبرم – كما ذكر عبد الهادى – تلتزم الشركة بتسليم بطاقات صرف المعاشات الإصدار الأول الخاصة بمكاتب البريد الى المركز الرئيسي لصندوقي التأمين الاجتماعي مصنفة حسب المناطق، وإتاحة تسجيل عمليات الوفاة بصفة يومية للمختصين بالصندوقين مع استحداث كود لإيقاف المعاش فى هذه الحالة.

كما تلتزم (e-finance) بموافاة الهيئة بنسخة كاملة من قواعد البيانات طبقا للمواصفات التي تحددها اللجنة الفنية المختصة لإدارة المنظومة بالصندوقين فيما عدا بيانات التشفير وبما لا يتعارض مع قواعد تشغيل البطاقات المتعامل بها عالميا مع مراعاة تطبيق المعايير العالمية في تأمين وتشفير بيانات المستفيدين و القائمين بالصرف وكذلك بيانات البطاقات و العمليات الت`ي تمت عليها وفقا للإجراءات التأمينية الخاصة بأعمال الصرف باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية.