نشرة المساء من اخبار مصر
اخبار مصر - عماد حنفى
بالصور..السيسي يتفقد أعمال التطوير بطريق العين السخنة
وزير الأوقاف من العريش: أقدام الدولة والقوات المسلحة راسخة
بالصور والفيديو ..وزير الدفاع يزور مصابي العمليات الإرهابية
الصحة تطلق انسولين جديد يستمر حتى 36 ساعة
شيخ الأزهر: القدس لم تنعم بالسلام إلا في ظل الإسلام
البابا تواضروس يستقبل النائب الفيدرالي لبلجيكا
البابا تواضروس يتلقى دعوة لزيارة كنيسة “سانت تريزا”
“الانجيلية”:إزالة كنيسة الأقصر دعما لتنفيذ طريق الكباش
فاروق الباز: مستقبل مصر الحقيقى فى يد الشباب
“الأوروبى” يدعو مصر للمشاركة بمؤتمر بروكسل حول سوريا
انقطاع مياه الشرب بالعبور للإصلاحات..السبت
السبت..انخفاض في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 29
“النقد الدولي”: برنامج الإصلاح في مصر حقق نجاحا
البنك الدولي يشيد بالإصلاحات الإقتصادية بمصر
وزير النفط الكويتي: ملتزمون باتفاق خفض الإنتاج
مميش يستقبل وفدا من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
سحر نصر تلتقي مستثمري غرفة التجارة الأمريكية
ترامب يرفض ارتفاع أسعار النفط بشكل مصطنع
الاسترليني يواصل الإنخفاض بسبب “الفائدة”
نصر تتعهد بتعزيز الشراكة مع الوكالة الدولية للإستثمار
المالية: العائد المتوسط على أذون الخزانة بلغ 17.52 %
تراجع أسعار الذهب 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 657 جنيها
الاحتلال الإسرائيلي يسلم إخطارات هدم منازل جنوب الأقصى
الرئاسة الفلسطينية تدين استمرار الاعتداءات الوحشية للاحتلال بغزة
مقتل شخص وإصابة 10 في إطلاق نار بجزيرة بورتوريكو
بالصور..4 شهداء ومئات المصابين على حدود غزة
السعودية تعترض صاروخا أطلقه الحوثيون على جازان
لافروف: موسكو تصر على زيارة بعثة “حظر الأسلحة الكيميائية” لسوريا
إطلاق خط هاتفي ساخن بين الكوريتين
محافظة الأقصر تتزين بشعارها الجديد
بالصور..انطلاق الإحتفال باليوم العالمي للتراث من الأقصر
وزير الاثار يتفقد أعمال الترميم بالطريق الأثري بالكرنك
ورشة بمهرجان الشارقة لتنمية مهارات الاطفال في الكتابة
إيناس عبد الدايم تتسلم جائزة “جاز ميوزك أورد” الألمانية
السبت..انطلاق الدورة التدريبية الـ51 للصحفيين الأفارقة
الفقي: شراكة بين مكتبة الإسكندرية والأمم المتحدة
تناول الأسماك الدهنية يساعد في الوقاية من أمراض القلب
فيتامين د والكالسيوم يعرضان كبار السن لحصاوى الكلى
تعاون مثمر بين معهد الاورام وعلماء مصر بالخارج
تراجع أسعار الذهب 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 657 جنيها
ممثلة أمريكية ترفض جائزة إسرائيلية قيمتها 2 مليون دولار
نيكولاس كيدج يكشف موعد اعتزاله التمثيل
بريطانية تشتري موزة بـ1320 دولارًا
اكتشاف آيات قرآنية على صخرة بعسير السعودية
بوساكا يطالب بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد
انتظام نجيب وميدو جابر في المران الجماعي للأهلي
ماني يؤكد قدرة ليفربول على التتويج بدوري الأبطال
نجيب وجابر يشاركان بمران الأهلي الجماعي
رافينيا: البايرن قادر على عبور الملكي.. بثلاثية
ابوريدة يوجه بسرعة سفر الشناوي لإجراء جراحة في الركبة
تأهل كريم عبد الجواد وعمر مسعد إلى دور الـ 16 من بطولة “الجونة” للاسكواش
اترك تعليقاً