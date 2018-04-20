العريش - أ ش أ

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إن الإضرار بالوطن أو التستر على إرهابي أو تكفيري خيانة للدين والوطن.

وأضاف جمعة – في مؤتمر جماهيري عقد بعد صلاة الجمعة في المدينة الشبابية الدولية بالعريش بمناسبة احتفال محافظة شمال سيناء بعيدها القومي والذكرى السادسة والثلاثين لتحرير سيناء – أن أي شخص يرى أمرا يضر الوطن ولا يعمل على إيقافه أو يتستر على خائن للوطن أو على تكفيري أو إرهابي فهو خائن لدينه ووطنه.

من جانبه، أكد محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبدالفتاح حرحور أن حماية الأوطان كالعقيدة الدينية وإن لم نحرسها فلا بقاء لنا على هذه الأرض، مشيرا إلى أبناء سيناء من مجاهدين وأبطال ومشايخ ورجال وسيدات كان لهم دورا كبيرا في تحرير سيناء والعمل كأقمار صناعية لتغذية قواتنا المسلحة بما هو خلف خطوط العدو في الضفة الشرقية لقناة السويس حتى تحقق انتصار السادس من أكتوبر بجهودهم التي كانت دفعة قوية لقواتنا المسلحة في تحقيق النصر والعبور إلى سيناء، وكانت الدماء الذكية هي ثمن تحرير أرض سيناء بعد أن روتها دماء الشهداء، قائلا إن سيناء – خاصة شمالها – هي البوابة الشرقية لمصر وصدت عنها الكثير من الغزوات.

وحيا المحافظ، القوات المسلحة التي حققت النصر كما حيا رجال الشرطة المدنية الباسلة التي نذكر دورها في محافظات القناة وخاصة الإسماعيلية ومواجهة القوات الأجنبية وصمودهم واستشهادهم في سبيل الوطن، وأشاد بأبناء سيناء بصفة عامة وشمال سيناء بصفة خاصة بهذه المناسبة.