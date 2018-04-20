اخبار مصر - ياسمين سنبل

يستضيف صندوق النقد الدولي والبنك المركزي المصري والحكومة مؤتمرا رفيع المستوى تحت عنوان “النمو الشامل وخلق فرص العمل” يومي 5 و 6 مايو 2018.

يهدف المؤتمرإلى التنويه بالنجاحات التي حققتها مصر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي،وبناء توافق في الآارء بين الأطارف المعنية حول الإصلاحات اللازمة في الفترة المقبلة للوصول إلى نمواقتصادي أعلى يشمل مختلف شرائح المجتمع وخلق فرص عمل على أساس مستدام لتلبية احتياجات السكان الذي يتسمون بارتفاع نسبة الشباب والنمو السريع.

كما يهدف المؤتمر ايضا إلى تحديد أولويات عامة للإصلاح الهيكلي من شأنها أن تعالج التحديات التي تواجه مصر على المدى المتوسط.

وسيضم المؤتمر مجموعة من كبار صناع السياسات الدوليين والمصريين وعددمن الخبراء لتبادل الآارء، والنظرفيتجارب الإصلاح الدولية الناجحة وكيف يمكن الاستفادة منها في السياق المصري.

ومن أهم الموضوعات المقرر مناقشتها في المؤتمر: تحقيق الاستقارر الاقتصادي الكلي كركيزة للنمو الشامل وخلق فرص العمل؛ واستارتيجيات الإصلاح الناجحة في البلدان الأخرى والدروس المستفادة منها؛ وسياسات تعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص.

وسيكون من بين المتحدثين رئيس وزراء مصر شريف اسماعيل ، ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام الصندوق ، وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، وعمرو الجارحي وزير المالية.