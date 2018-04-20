الغردقة - أ ش أ

صعد كريم عبد الجواد وعمر مسعد إلى دور الـ 16 من بطولة (الجونة) المفتوحة للاسكواش البالغ مجموع جوائزها 165 ألف دولار للرجال والسيدات، والتي تجري منافساتها في الفترة من 18 إلى 27 أبريل الجاري.

وجاء تأهل عبد الجواد المصنف السابع عالمياً بعد فوزه في دور الـ 32، اليوم الجمعة، على “ليو أو” لاعب هونج كونج بثلاثة أشواط مقابل شوط بنتائج (11-3) و(11-5) و(5-11) و(11-8) في مباراة استغرقت 39 دقيقة ليلاقي الفرنسي لوكاس سيرميه.

كما تأهل لثمن النهائي اللاعب عمر مسعد بتغلبه على أحمد حسني بثلاثة أشواط لواحد أيضا في مباراة نتائجها (9-11) و(11-6) و(11-6) و(11-9) خلال 53 دقيقة لينتظر الفائز من مواجهة بطل العالم محمد الشوربجي والماليزي نافيزوان عدنان.