لندن - أ ش أ

تباين أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة لندن اليوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، إذ ارتفعت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 0.05 نقطة بنسبة 0.94% لتسجل 5.35 دولار حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 5.49 دولار بينما كان أقل مستوى لها عند 5.16 دولار.

كما انخفضت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس0.09 نقطة بنسبة 3.23% لتسجل 2.70 دولار وكان أعلى مستوى للشهادات عند2.84 دولار، وأقل مستوى لها عند 2.75 دولار.

وحافظت شهادات إيداع إيديتا للصناعات الغذائية على مستواها عند5.45 دولار، وكان أعلى مستوى للشهادات عند 5.12 دولار، بينما أقل مستوى عندها 5.10 دولار.. فيما استقرت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم عند 0.25 دولار.