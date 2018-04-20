الولايات المتحدة (أ ف ب)

افاد دبلوماسيون ان فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا عرضت لشركائها في مجلس الامن الدولي صيغة معدلة لمشروع قرارها حول سوريا تتناول الجانب الكيميائي والسياسي والانساني في النزاع.

وتتضمن الصيغة المعدلة الجانب الانساني وتطلب من الأمين العام للأمم المتحدة استكشاف سبل استئناف المفاوضات السياسية وتشكيل لجنة دستورية جامعة.

واوضح الدبلوماسيون انه من المنتظر جلسة لمجلس الامن لبحث النزاع السوي والتفاوض في هذه الصيغة المعدلة.

ويندد المشروع السابق باستخدام الاسلحة الكيميائية في دوما قرب دمشق في السابع من ابريل الجاري.