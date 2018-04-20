الأقصر- أ ش أ

قام الدكتور خالد العناني وزير الآثار، ومحمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، بجولة بمعابد الكرنك تفقدا خلالها المحور الجنوبي الذي يمتد من الصرح السابع إلى الصرح العاشر بالمعبد والأعمال التي تتم في إطار تطوير المنطقة وعمل أرضيات حجرية تمهيداً لاستخدامه كمسار أثناء زيارات زوار المعبد وذوى الاحتياجات الخاصة.

ورافق وزير الآثار ومحافظ الأقصر، خلال الجولة، بوتو ندوكو سفيرة الكونغو بالقاهرة والدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتور محمد عبد العزيز

مدير عام منطقة آثار مصر العليا والدكتور مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك، وعدد من قيادات وزارة الآثار.

وتفقد وزير الآثار أعمال الترميم التي تتم في صالة الآخ منو “صالة الملك تحتمتس الثالث” بمعابد الكرنك، والتي يقوم بها فريق إدارة ترميم معابد الكرنك .. كما تفقد سير أعمال مشروع مبادرة “انطلق” وهو المشروع القومي الذي تنفذه محافظة الأقصر ويقضي بجعل مدينة الأقصر متاحة لذوي الاحتياجات الخاصة عبر تعديل بعض التصميمات الهندسية في الطرقات والشوارع الرئيسية والهامة والمناطق الأثرية والسياحية لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من التحرك والمرور في مختلف المناطق دون صعوبات وذلك في إطار الخطة الإستراتيجية لتطوير وتنمية الأقصر 2032 والتي تتضمن تحويل الأقصر إلى مدينة متاحة وصديقة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال وزير الآثار، خلال الجولة، إن مشروع إعادة إحياء طريق الكباش الذي يجرى العمل فيه حالياً بعد توقف، يسير بصورة جيدة منذ نحو 8 أشهر وقد عثر خبراء الآثار، خلال الحفر، في الطريق على مقبرة بها 8 تماثيل.