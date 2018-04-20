أخبار مصر - عصمت سعد

أعلنت وزارة المالية عن نتائج عطاء أذون الخزانة، وبلغ متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 182 يوما نحو 17.52% وسجل أعلى عائد نحو 17.57% بينما بلغ أقل عائد نحو 17.25% وتم تغطية العطاء بنحو 3.4 مرات.

وبلغ متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 357 يوما نحو 16.84% وسجل أعلى عائد نحو 16.95% بينما بلغ أقل عائد نحو 16.5% وتم تغطية العطاء بنحو 1.4 مرة.

وطرح البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، أمس الخميس، أذون خزانة بقيمة 15.2 مليار جنيه؛ لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.