القاهرة - أ ش أ

كلف هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول بسرعة إنهاء كافة الترتيبات المتعلقة بسفر أحمد الشناوي حارس مرمى المنتخب ونادي الزمالك لإجراء الجراحة المطلوبة إثر تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته مع فريقه في مباراة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري.

جاء ذلك فور علم أبو ريدة بوجود عقبة مالية من الممكن أن تؤخر سفر اللاعب لذلك وجه مدير المنتخب بالتنسيق بين اللاعب ونادي الزمالك ووزارة الرياضة لتذليل أي عقبات مالية في هذا الصدد مبديا استعداد اتحاد الكرة لسداد أي نفقات فورا في حالة وجود أي تأخير ناتج عن الإجراءات المعمول بها في الفترة الحالية بنادي الزمالك.