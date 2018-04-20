القاهرة - أ ش أ

عقد جهاز تنمية التجارة الداخلية الاجتماع التنسيقي الثاني لممثلي الجامعات المصرية لبحث دور التجارة الداخلية في الاقتصاد القومي، ومناقشة كيفية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى أساتذة الجامعات من أجل تنمية التجارة الداخلية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدكتور على المصيلحي وزير التموين، بضرورة التنسيق مع الجامعات للاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى أساتذة الجامعات من أجل تنمية التجارة الداخلية.

وأكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي – في بيان اليوم – إنه سيتم تقسيم الجامعات إلى مجموعات عمل، وفقا للتقسيم الجغرافي للجامعة،بهدف تكوين منظومة متكاملة وبنية أساسية لتطوير التجارة الداخلية وتقديم صورة واضحة للتجارة الداخلية وآلياتها.

وأضاف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية،أن الهدف من التعاون بين الجهاز ممثلا عن وزارة التموين والتجارة الداخلية والجامعات، أن يضم الجهاز بنك أفكار ويتحول لذراع استشاري من خلال أساتذة الجامعات كلا في محافظته والمساعدة في تقييم النماذج المطروحة للاستثمار في كل محافظة.