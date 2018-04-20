الكويت - أ ش أ

أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي المهندس بخيت الرشيدي، اليوم الجمعة، استمرار تعاون الكويت والتزامها فيما يخص اتفاق خفض الإنتاج، في سبيل إعادة التوازن للأسواق النفطية العالمية.

وأضاف الرشيدي عقب ترؤسه وفد الكويت المشارك في الاجتماع الثامن للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق الإنتاج بين دول منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، والدول المشاركة من خارجها في جدة – أن نسبة التزام الدول الأعضاء في (أوبك) وغير الأعضاء فيها بشأن اتفاق التعاون بخفض الإنتاج، فاقت 145%، وهو أعلى مستوى منذ البدء في تطبيق الاتفاق في يناير 2017.

وأشار إلى أن جميع الدول المشاركة في الاجتماع، أكدت التزامها باستمرار العمل لاستكمال استعادة التوازن لأسواق النفط، مثمنkا جهود منظمة (أوبك) والدول المنتجة من خارجها، وما تحقق من تعاف في أسواق النفط حتى الآن.