الإسكندرية - أ ش أ

أكد الدكتور فاروق الباز مدير مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية،إن مستقبل مصر الحقيقي في يد الشباب،فهم من يستطيعون أن يعيدوا لمصر مجدها وعظمتها القديمة، موضحا أن الشباب هم من يملكون العقول ولديهم عزم وطاقة لكي يساهموا في بناء مستقبل المجتمع.

وأشاد الباز بما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي من دعم للمرأة المصرية، مبينا أن الرئيس يعطي المرأة أولوية لأنه مقتنع بأنها يجب أن تأخذ فرصتها .

وناشد الباز، خلال لقاء على هامش الدورة التاسعة للمؤتمر الدولي (بيوفيجن الإسكندرية 2018) والذي بدأت فعالياته،اليوم الجمعة، الشباب أن يشاركوا بعضهم البعض في الفهم والتطوير والارتقاء بالمجتمع لإعادة النشاط الفكري والبدني لرفعة المجتمع وذلك من خلال إنشاء جمعيات شبابية .

وخاطب الباز الشباب، قائلا:” الشهادة التي حصلت عليها ليس معناها أنك أصبحت عالما ولكن هي شهادة تفيد أنك كنت في احتياج لمن يعلمك، والآن أصبحت تستطيع أن تعلم نفسك”،مشيرا إلى أن كل العظماء الكبار يواصلون التعلم باستمرار ومن يظن أنه وصل إلى قمة العلم ولا يتابع الجديد فهو فاشل.

وأوضح أن الشباب في مصر لم تتاح له الفرصة الحقيقية للمشاركة بأفكاره لتطوير منظومة العمل في أي مجال، قائلا: “لا توجد مؤسسة في مصر تسمح للشباب أن يعطي فكره لكي يطور منظومة العمل”.