مانشستر - أ ش أ

أكد المدير الفني لفريق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي جوزيه مورينيو أنه يكن احتراما كبيرا لغريمه القديم مدرب آرسنال آرسين فينجر الذي أعلن اليوم /الجمعة مغادرة النادي اللندني بعد نحو 22 عاما على رأس القيادة الفنية للمدفعجية متمنيا ألا يعتزل المدرب الفرنسي.

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة “إندبندنت” البريطانية اليوم الجمعة إنه ليس نادما على خلافاته مع فينجر حيث “يبدو الأمر في بعض الأحيان وأن هناك عدم احترام بيننا لكن الحقيقة تكون عكس ذلك”.

وأضاف المدرب البرتغالي الذي وصف فينجر سابقا بأنه “يتدخل فيما لا يعنيه” و”متخصص في الفشل” أن “التصريحات الماضية لا تكون مهمة في ضوء الاحترام المتبادل بين العاملين في مجال كرة القدم. ومثلما يحصل اللاعب على إنذار أو طرد نتيجة تدخل خشن أو كلمات سيئة صدرت عنه فإن المدرب ينطبق عليه نفس الشيء”.

وتابع “أعي جيدا ما معنى القرار الذي اتخذه فينجر بعد مسيرة تضمنت الفوز بثلاثة ألقاب في البريميرليج وسبعة أخرى في كأس الاتحاد الإنجليزي وما قام به في اليابان وفرنسا وما قدمه للكرة الفرنسية وعطاءه لأرسنال في سنوات مرت بدون الفوز بالدوري والانتقال من الملعب القديم إلى آخر جديد إننا نعلم جيدا ما قدمه”.

وأشار مدرب اليونايتد إلى أنه لو كان فينجر سعيدا فإنه سيكون بالفعل سعيدا معربا عن أمله بألا يعتزل المدرب الفرنسي تدريب كرة القدم.