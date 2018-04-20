القاهرة - اخبار مصر

يقيم بيت العود حفلًا موسيقيًا للفنان إسلام طه، بمشاركة نخبه من فناني “بيت العود العربى”، الذى ينظمه صندوق التنمية الثقافية، غدًا السبت، في الساعة السابعة والنصف مساء.

يشارك في الحفل مجموعة من طلاب الفنان إسلام طه تحت إطار فكرة الفنان نصير شمه لاوركسترا العود التى تتكون من عائله آلة العود فقط ، وهم: على آله العود جورج نبيل، سلمى مختار ،هاجر ابو القاسم ، رسول علوان ، مرتضى رزاق، فاضل رعد، فادى رمسيس ، حسن ابو النور، طه النداف، عمر الموصلى، ويصاحبهم على آله القانون أحمد الطويل، آله الماندولين عزة ماندولين، وآله العود الباص حسام عبد الرحمن وعلى الايقاع فادى عزت.

وتخرج الفنان إسلام طه فى بيت العود تحت إشراف الفنان نصير شمة، ويمارس عمله كأستاذ ببيت العود، وقد شارك بالعديد من الحفلات والمهرجانات المحلية والدولية، وذلك من خلال العزف المنفرد على آلة العود والعزف بمشاركة أوركسترا نصير شمة للعود.