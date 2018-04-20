غزة - أ ش أ

رفضت الممثلة الأمريكية ناتالى بورتمان حضور حفل توزيع جوائز جينزيز الإسرائيلية وقبول جائزة قيمتها 2 مليون دولار وذلك بسبب الأحداث الأخيرة فى غزة حسبما قال المنظمون معلنين أنه تم الغاء الجائزة .

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الأسرائيلية عن بيان مؤسسة توزيع جوائز جينيزيز على موقعها عن المتحدث باسم بورتمان قوله “إن الأحداث الأخيرة فى أسرائيل كانت محزنة للغاية بالنسية لها فهى لا تشعر بالراحة في المشاركة في أي أحداث عامة في إسرائيل.

وأضافت المؤسسة أنها تقدر إنسانية بورتمان و تحترم حقها فى رفض السياسات التى تنتهجها الحكومة الأسرائيلية.

يذكر أن بورتمان هى ممثلة إسرائيلية – مواليد القدس عام 1981- تحمل الجنسية الأمريكية.. كما أنها عضوة فى منظمة “صوت واحد” وهي منظمة غير ربحية وحركة نشطة في إسرائيل وفلسطين تهدف إلى إيقاف النزاع بالطرق السلمية المنظمة مقرها مدينة نيويورك ولها مكاتب ميدانية في تل أبيب ورام الله وغزة ومكاتب دولية في لندن وأوتاوا.