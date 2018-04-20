رام الله - أ ش أ

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس اليوم الجمعة دفعة إخطارات جديدة بهدم منازل ومنشآت في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس سلمت الإخطارات وأوامر استدعاء لمراجعة بلدية الاحتلال.

وتتعمد سلطات الاحتلال العمل على تفريغ البلدة من أهلها من أجل مزيد من السيطرة على المدينة المقدسة عبر تهويدها وطرد أهلها الفلسطينيين بهدف كسب المعركة الجغرافية والديمغرافية في المدينة المحتلة من أجل طرح المزيد من المشاريع الاستيطانية واستمرار تهجير المقدسيين من أرضهم وهدم منازلهم بحجج متعددة.