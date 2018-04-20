الخارجة - أ ش أ

صرح رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد كمال إبراهيم، إنه تم البدء في إنشاء 4 محطات تنقية مياه شاملة آبار الشرب بمناطق الامتداد العمراني بالمدينة، وقرية الجديدة، وقرية الأمان، وقرية غرب الموهوب، وذلك بتكلفة 30 مليون جنيه.

وأضاف رئيس مركز الداخلة – في تصريح اليوم الجمعة – أنه يجري العمل على إنشاء 4 محطات تنقية مياه أخرى بمناطق الشبابة والقصر الإسلامية وعين أبو عثمان والجيزة بعزب القصر، وذلك بتكلفة 20 مليون جنيه.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مركز الداخلة أنه يجرى استكمال أعمال خطة التنمية المحلية والتي تشمل أعمال رصف الطرق والكهرباء وتوصيل خطوط المياه الصرف والصحي.