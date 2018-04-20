القاهرة - اخبار مصر

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط شخص لاستيلائه على أموال المواطنين من راغبى السفر للخارج، بزعم قدرته على توظيفهم خارج البلاد، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وخاصةً جرائم توظيف الأموال، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن “حمادة.ع” مقيم سمنود محافظة الغربية، السابق اتهامه فى قضية “إيصال أمانة” المحكوم عليه فيها بالسجن لمدة عام بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على راغبى السفر للخارج بزعم قدرته على تسفيرهم، وإيجاد فرص عمل لهم خارج البلاد مقابل مبالغ مالية .

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته 5 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة من راغبى السفر للخارج، ونموذج فحص طبى خالى من البيانات، وممهور بأختام مستشفيات محافظة الغربية والدقهلية ومُعد لترويجه، وسجلات تجارية مزورة بأسماء أشخاص مختلفة ومجموعة لصور بطاقات الرقم القومى لأشخاص مختلفة.