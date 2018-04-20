الخارجة - أ ش أ

قرر محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، تخصيص 50 فدانا في كل مركز بالمحافظة، وذلك للشباب وصغار المستثمرين بهدف إقامة مشروعات جديدة.

وصرح المحافظ – في بيان اليوم الجمعة -“إن هذه المساحات ستوجه لخدمة صغار المستثمرين والشباب وذلك بهدف إقامة مشروعات زراعية وإنتاج حيواني وداجني وصوب زراعية ومناحل عسل بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص عمل للشباب”.

وأشار إلى أنه تم تكليف رؤساء المراكز الإدارية الخمسة بتحديد المساحات المطلوبة لبدء تنفيذ هذه الخطة التي تهدف إلى إتاحة فرص عمل جديدة من خلال إقامة مشروعات تلبي احتياجات التنمية الشاملة بالوادي الجديد وإعطاء أولوية لصغار المستثمرين والشباب لإقامة المشروعات الصغيرة التي تخدم الصالح العام وتوفر فرص عمل وتكون نواة لإقامة مشروعات كبرى.