القاهرة - أ ش أ

التقت الدكتورة سحر نصر،وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال مشاركتها في اجتماعات فصل الربيع السنوية للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بعدد من كبريات الشركات الأمريكية المستثمرة والراغبة في الاستثمار فى مصر، وذلك بمقر غرفة التجارة الأمريكية .

وذكر بيان أصدرته وزارة الاستثمار اليوم الجمعة،أن الوزيرة استعرضت ما تم أنجازه في الفترة الماضية من إصلاحات.

وشددت الوزيرة، إن الحكومة المصرية تعمل بنشاط على تشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركا لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من الفقر، ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة، واستعرضت ما تم إنجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية من إصدار عدة قوانين ولوائح وهى قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون الافلاس وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال ولوائحهما التنفيذيتين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين .

وأضافت الوزيرة، إن الحكومة تولى أهمية لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبرا بين الشرق والغرب ، إضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إضافة إلى توفير خلق بيئة تشريعية جاذبة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار، وهذا ما تم من خلال قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، وتطوير البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وطاقة وربطها بالمواطن.