أخبار مصر - سماء المنياوي

أقرت وزارة الصحة والسكان تسجيل انسولين جديد قاعدى طويل المفعول لعلاج مرضى السكر البالغين من النوع الأول والثانى بحقنة واحدة تحت الجلد تتدفق ببطء ويستمر مفعولها لمدة تزيد عن 24 ساعة وتصل الي 36 ساعة.

ويسهم الدواء في ثبات مستوى الأنسولين فى الدم على مدى اليوم، وتجنب ذبذبة مستوى السكر فى الدم، وتقليل احتمالات حدوث نوبات انخفاض السكر وبالأخص اثناء النوم. كما اظهرت الابحاث العلمية انه يحد من زيادة الوزن.

وأوضح الاستاذ الدكتور هشام الحفناوي عميد المعهد القومي للسكر ان مرض السكر يشكل واحدا من أكبر التحديات الصحية في مصر حيث يبلغ عدد المصابين 8.2 مليون مريض، وتحتل مصر المرتبة الثامنة عالميا من حيث انتشار مرض السكر، ومن المتوقع ان تصل للمرتبة السادسة عالميا بضعف العدد بـ 16.7 مليون مريض سكر بحلول عام 2045 إذا لم يتم احكام السيطرة عليه جيدا.

وأشار الاستاذ الدكتور صلاح الغزالى حرب أستاذ أمراض الباطنة والسكر بكلية طب القصر العينى “أن ارتفاع مستوى السكر في الدم يعد من الآثار الشائعة التي تحدث نظرا لعدم السيطرة على مرض السكر، ويؤدي ذلك إلى حدوث أضرار وخيمة في العديد من أجهزة الجسم، اهمها القلب والأوعية الدموية والعينين والكلى والأعصاب.”

وترى الاستاذة الدكتورة ايناس شلتوت استاذ الباطنة العامة والسكر بكلية طب القصر العينى ورئيس الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر “ان العديد من مرضي السكر من النوع الثاني يحتاجون للعلاج بالأنسولين اذا فشل العلاج بالاقراص فى الوصول الى معدلات السكر المطلوبة أو يحتاجون الى الانسولين فى بداية العلاج اذا كان هناك ارتفاعا شديدا فى معدلات (أرقام ) السكر فى الدم. مؤكده ان البدء المبكر للعلاج بالانسولين فى مرضى السكر من النوع الثانى يحقق السيطرة على مستوى مستوي الجلوكوز، ويحافظ على وظيفة البنكرياس وخلاياه التي تفرز الانسولين من الانهاك.”

وذكر الاستاذ الدكتور صلاح شلباية استاذ الغدد الصماء و السكر كلية طب عين شمس ” ان اضافة الانسولين فى العلاج يزعج جدا مريض السكر. و لكن بوجود الانسولين الجديد كحقنه واحده فى اليوم تمتد لاكثر من 24 ساعه اصبح تقبله للعلاج سهل جدا و حيث اننا كاطباء نعلم ان هذا الانسولين الجديد لا يسبب نقص فى مستوى السكر فى الدم بالاخص أثناء النوم و يساعد على استقرار مستويات السكر فى الدم على مدار اليوم.”

وأكد الاستاذ الدكتور يحيى غانم، رئيس أقسام الأمراض الباطنه كلية طب جامعة الأسكندريه و استاذ أمرض السكر و المتابوليزم و الدهون قائلا “أن ” توچيو®️” يساعد ايضا على توفير نشاط مستمر لخفض الجلوكوز ويمكن اعطاء الجرعة خلال 3 ساعات قبل او بعد موعد الجرعة اليومية، لافتا الى ان العلاج الجديد تم إطلاقه لأول مرة في الولايات المتحدة في عام 2015، هو متوفر حاليا فى أكثر من 65 دولة”.

من جانبه، أشار الكسى مويراند مدير عام شركة سانوفى مصر والسودان “عن فخره بطرح المنتج الجديد توجيو الآن فى مصر- كأول دولة فى افريقيا تقوم بطرحه و يمثل أحد العلاجات لمرضى السكر الذى يطابق المعايير الدولية العالمية بتقنيه عالية.

واضاف مويراند ان الشركة تسعى لتقديم حلول رعاية صحية جديدة لمريض السكرمن خلال توفير علاجات مختلفة في مجالات متعددة كمرض السكر وأمراض القلب والأوعية الدموية، ومكافحة العدوى، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، كما ان الشركة تعد شريك فى رحلة الرعاية الصحية المستمرة لأكثر من 55 عام، وايمانا من الشركة ان من حق المريض المصرى الحصول على منتج بجوده عالميه لذا تم طرح الأنسولين الجديد وذلك لضمان حياة مستقرة أمنة مع مرض السكر.”