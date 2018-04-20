اخبار مصر - سماء المنياوي

اقرت وزارة الصحة والسكان تسجيل انسولين جديد قاعدى طويل المفعول لعلاج مرضى السكر البالغين من النوع الأول والثانى بحقنه واحدة تحت الجلد تتدفق ببطء ويستمر مفعولها لمدة تزيد عن 24 ساعة وتصل الي 36 ساعة.

ويسهم الدواء في ثبات مستوى الأنسولين فى الدم على مدى اليوم، وتجنب ذبذبة مستوى السكر فى الدم، وتقليل احتمالات حدوث نوبات انخفاض السكر وبالأخص اثناء النوم. كما اظهرت الابحاث العلمية انه يحد من زيادة الوزن.

واوضح الاستاذ الدكتور هشام الحفناوي عميد المعهد القومي للسكر ان مرض السكر يشكل واحد من أكبر التحديات الصحية في مصر حيث يبلغ عدد المصابين 8.2 مليون مريض، وتحتل مصر المرتبة الثامنة عالميا من حيث انتشار مرض السكر، ومن المتوقع ان تصل للمرتبة السادسة عالميا بضعف العدد بـ 16.7 مليون مريض سكر بحلول عام 2045 إذا لم يتم احكام السيطرة عليه جيدا.