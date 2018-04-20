مرسى مطروح - أ ش أ

أكد مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر،عودة 404 مصريين عبر منفذ السلوم البري خلال الـ24 ساعة الماضية قادمين من ليبيا من بينهم 320 شخصا سافروا بصورة شرعية و84 بصورة غير شرعية.

وأضاف مدير أمن مطروح – في بيان اليوم الجمعة- إنه تم إنهاء إجراءات سفر 246 مصريا و791 ليبيا عبر المنفذ كما تم إنهاء إجراءات مغادرة 123 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي .

وتم كذلك إنهاء إجراءات وصول 210 شاحنات لتحميل بضائعها من الجانب المصري.