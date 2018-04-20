الأقصر في 20 أبريل/أ ش أ

شهدت محافظة الأقصر اليوم الجمعة انتشارا لشعارها الجديد والذي تم تصميمه وإطلاقه بالجامعة الألمانية بالقاهرة تزامنا مع الافتتاح العالمي الذي سوف تشهده المدينة لإزاحة الستار عن تمثال الملك رمسيس الثانى بعد ترميمه ووضعه بواجهة معبد الأقصر بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة.

والشعار الجديد يعد رمزا وعنصرا مرئيا ذات خصوصية منفردة صمم بغرض خلق سمة شخصية جاذبة لمدينة الأقصر انطلاقا من ضرورة وجود شعار ثابت لها يحافظ على شكلها وهويتها ويعكس صورة ثابتة لمعالمها ليجلعلها راسخة في عقول وأذهان السائحين وهو ما يمكنهم من سهولة تميزها عن غيرها من المدن.

وتم نشر الشعار الجديد لمحافظة الأقصر في مختلف الأماكن التي يتواجد فيها السائح القادم إلى المدينة حيث تم وضعه بمطار الأقصر الدولي والمداخل الرئيسية للمحافظة وتم وضع 3 لافتات كبرى خاصة بالشعار في محيط لافتة الترحيب الرئيسية بمدخل المحافظة إلى جانب وضعه فى ميدان “الملك عبدالله” وهو أحد أهم الميادين المحورية لمحافظة الأقصر بالإضافة إلى الطرق المؤدية إلى مطار الأقصر ومعبد الكرنك ومعبد الاقصر إلى جانب المعالم والطرق السياحية الأخرى .