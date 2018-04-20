دمياط - أ ش أ

استقبل ميناء دمياط خلال ال 24 ساعة الماضية، سفينتي حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادرته 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء إلى 19 سفينة، بالإضافة إلى 6 سفن بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وذكر بيان أصدرته هيئة الميناء اليوم الجمعة أن قطارين غادرا الميناء بحمولة إجمالية بلغت 2744 طن قمح، إلى جانب 69 سيارة نقل محملة ب3019 طن قمح، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 151 ألفا و556 طنا..بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23 ألفا و193 طنا.

وشملت حركة الصادر من الميناء 8195 طن يوريا، و4087 طن فوسفات، و1464 طن رمل، و4000 طن كاولينا، و3171 طن حديد بليت.