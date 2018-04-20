أخبار مصر - دعاء عمار

نشرت صحيفة التايمز البريطانية تقريرا أشارت فيه إلى أن روسيا تعتزم تقديم مقابلة تلفزيونية إلى مجلس الأمن تعرض صبيا سوريا تزعم أنه منح طعاما مقابل تمثيل أنه ضحية هجوم بالأسلحة الكيمياوية في مدينة دوما.

ويشير التقرير إلى أن الهجوم الذي وقع في السابع من أبريل قد أسهم في تصعيد الحرب الإعلامية بين الكرملين والغرب.

ويضيف أن فريق المفتشين الدوليين التابعين لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية قد منع من الوصول إلى المنطقة التي تسيطر عليها الشرطة العسكرية الروسية، وقد اجبر المفتشون على التوقف عن محاولة دخول المنطقة هذا الأسبوع بعد تعرضهم لنيران أسلحة خفيفة ألقت روسيا بالمسؤولية عنها على من وصفتهم بـ “إرهابيين“.

وأشارت الصحيفة الى إن الصحفيين الذين سمح لهم الاثنين بزيارة الموقع تحت رقابة قوات تابعة للنظام في سوريا عادوا بتقارير متضاربة عما إذا كان الهجوم قد وقع.

وتوضح الصحيفة أن الصبي حسن دياب قال لمراسل قناة روسيا 24 الإخبارية إن مسلحي المعارضة طلبوا من السكان التوجه إلى مستشفى قريب دون أن يوضحوا لهم السبب.

وأضاف الصبي “حالما دخلت، أمسكوا بي وبدأوا يرشون الماء علي، ثم وضعوني في سرير إلى جانب أناس آخرين”.

ويقول التقرير إن عمر دياب، والد الصبي، قال إن ابنه أعطي “تمرا وبسكويتا وأرزا” لمساهمته فيما تصفه روسيا بأنه “انتاج بأسلوب هوليودي” نفذته جماعة الدفاع المدني المعروفة باسم “الخوذ البيض” بدعم من بريطانيا.

وتضيف الصحيفة أن أطباء يعملون في الغوطة قالوا إن النظام هددهم وحذرهم من الحديث عن الهجوم.

نشرت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية تقريرا اشار إلى أن أسعار الخام تصل إلى أعلى مستوى لها خلال أربعة أعوام.

وتشير الصحيفة إلى إن ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 74 دولارا للبرميل دفع شركات الطاقة إلى مقدمة قوائم مؤشرات الأسهم العالمية.

وتعيد الصحيفة هذا الارتفاع إلى تخفيض الإنتاج النفطي لدى الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وروسيا خلال الـ 16 شهرا الماضية، فضلا عن تصاعد المخاوف من آثار الأزمة الاقتصادية في فنزويلا والتهديد بفرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران.

نشرت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية تقريرا بشأن الانتخابات المبكرة في تركيا.

ووصفت الصحيفة أردوغان بأنه يسعى إلى التسريع في توسيع صلاحياته.

الصحيفة اعتبرت أن اردوغان بهذه الخطوة إنما يريد زعزعة خصومه السياسيين والاستفادة من الإصلاح الدستوري ومن نمو اقتصادي قوي حالياً رغم أن الوضع الاقتصادي يبقى دقيقاً مع ظهور مؤشرات تدهور بين فترة وأخرى في تركيا.

نشرت وكالة “بلومبرج” الامريكية تقريرا اشار إلى أن “مصطفى صنع الله” رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أن تهريب الوقود يكلف ليبيا 750 مليون دولار سنويًا، مطالبًا المجتمع الدولي بمساعدة بلاده على وقف هذا النزيف الاقتصادي.

ونقلت وكالة “بلومبرج” عن صنع الله قوله الذي جاء ضمن خطاب ألقاه أمام ممثلي قطاع النفط الدولي في جنيف أن نحو 30 إلى 40% من الوقود الذي تنتجه وتستورده ليبيا يتعرض للسرقة أو التهريب.

ووفقًا لمسئول النفط الليبي فإن المهربين تغلغلوا داخل بعض شركات إنتاج الوقود، إضافة الميليشيات التي تتنافس حاليًا على السيطرة على البلاد.

واعتبر صنع الله أن هذا يدمر نسيج الدولة، فالمبالغ الكبيرة من الأموال التي تم جنيها من التهريب أفسدت قطاعات واسعة من المجتمع الليبي.