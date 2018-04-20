القاهرة - أ ش أ

صرح مصدر أمني أن الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى قد تبلغت اليوم بوصول البلاد” مرحلا”المدعو..سعد الدين محمد إبراهيم”رئيس مركز أمناء أبن خلدون للدراسات الاجتماعية ” على متن الخطوط المصرية القادمة من بيروت.

وأضاف المصدر،أنه عند سؤال المدعو سعد الدين ،أضاف أنه غادر البلاد أمس متوجها إلى بيروت بقصد إلقاء محاضرة بالجامعة الأمريكية ببيروت” بعنوان مستقبل ثورات الربيع العربى “إلا أنه عقب وصوله رفضت السلطات اللبنانية دخوله وفقا للقانون اللبناني بسبب قيامة بإلقاء محاضرة خلال أوائل العام الجاري بجامعة تل أبيب.

وأشار المصدر إلى أنه تبين سابقة اتهام المذكور في5 قضايا “تبديد”وتم التنبيه عليه باتخاذ الإجراءات اللازمة للمعارضة على الأحكام الصادرة ضده وتم صرفه.