عقد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر مع محافظ أستانا – عاصمه كازاخستان – اجتماعا لبحث أوجه التعاون في المجال السياحي والثقافي وتحسين البيئة، بحضور السفير هيثم صلاح ومحافظ جنوب سيناء .

جاء ذلك على هامش فعاليات المعرض السياحي الدولى بكازاخستان واستكمالا للمساعى الناجحة بالمعرض

واكد المحافظ ان المحافظة تمتلك كافة السبل السياحية والانشطة الشهيرة المتواجدة بمختلف دول العالم وتنوعها حيث تواجد السياحة الشاطئية ،العلاجية ، الثقافية ، الدينية والترفيهية ، فمحافظة البحر الاحمر من اجمل بقاع الارض لما انعم الله بها من مظاهر جمالية لامثيل لها .

وبدوره، اعرب محافظ عاصمة كازاخستان انه بعد الاطلاع على مقومات و مميزات المحافظة ستكون احد اهم مقاصد السياحة للسائح الكازاخستاني وسيتم الترويج لها خلال الفترة القادمة ، وأعرب عن امتنانه لمشاركة مصر ومحافظة البحر الاحمر بالمعرض والذى سيكون له الأثر الفعال تجاه مستقبل السياحة بين البلدين .