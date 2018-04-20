أخبار مصر - عصمت سعد

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أن مديرية الطب البيطري قامت بتحصين 46 الف 266 راس ماشية بالمحافظة خلا الحملة القومية الأولي خلال العام الحالى للترقيم والتسجيل والتحصين ضد مرض الحمي القلاعية والتي بدأت في العاشر من ابريل الجاري ، وتستمر حتى العاشر من شهر مايو بجميع مراكز وقري المحافظة ، وذلك يأتي بالتعاون مع مديريات الزراعة والثروة الحيوانية والطب البيطري للوقاية من مرض الحمي القلاعية وحماية الثروة الحيوانية بالمحافظة .

وأوضح الدكتور محمد ابو ضيف مدير عام الطب البيطري ، ان الحملة القومية الأولى لهذا لعام للتسجيل والترقيم والتحصين ضد مرض الحمى القلاعية تتم في جميع أنحاء المحافظة ومستهدف تحصين 160 الف راس ماشية فى نهاية الحملة فى العاشر من شهر مايو القادم , وان الحملة تحت اشراف مسئولي مديرية الطب البيطري والإدارات البيطرية والوحدات البيطرية , وهناك متابعة ميدانية ويتم التحصين من منزل الى منزل وهناك إقبال من الاهالى وتعاون لتحصين مواشيهم حيث تبداء أعمال التحصين باكرا حتى نهاية اليوم.

وشدد المحافظ علي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى وجميع الجهات المعنية بضرورة التنسيق مع مديرية الطب البيطري وتقديم الدعم اللازم للحملة ، والعمل علي حث المواطنين للقيام بتحصين الحيوانات ضد مرض الحمي القلاعية ، لتحقيق أهداف الحملة القومية للوصول الي النتائج المرجوة وحماية الثروة الحيوانية بالمحافظة .