اخبار مصر - سماء المنياوي

انطلقت اليوم الجمعة فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتراث من مدينة الأقصر حيث توجه الدكتور خالد العناني وزير الآثار ومحمد بدر محافظ الأقصر إلي معبد الكرنك وطريق الكباش و المحور الجنوبي الذي يمتد من الصرح السابع الي الصرح العاشر لتفقد آخر مستجدات أعمال التطوير بهم.

وأشارت الوزارة في بيان أصدرته اليوم إلى انه رافقهما خلال الجولة سفير الكونغو بالقاهرة والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار, وعدد من أعضاء مجلس النواب و قيادات المحافظة والسفراء و الشخصيات العامة.

وأوضح مصطفى الصغير مدير عام معابد الكرنك ومشروع طريق الكباش بالأقصر أن وزير الآثار تفقد أعمال تطوير وتأهيل معبد الكرنك لاتاحته لزواره من ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق تمهيد طرق خاصة تسمح باستخدام الكرسي المتحرك لذوي الإعاقة الحركية و البصرية بالإضافة إلى لوحات إرشادية لذوي الإعاقة السمعية .

واكد أنه بذلك يكون معبد الكرنك هو أول موقع أثري في مصر يتم إتاحته لذوي الاحتياجات الخاصة طبقا للمعايير والمواصفات العالمية وذلك في اطار مشروع وزارة الآثار بالتعاون مع مؤسسة حلم.

كما تفقد وزير الآثار ومحافظ الأقصر المحور الجنوبي لمعبد الكرنك بعد أعمال تطويره كمرحلة تمهيدية لربطة بطريق الكباش و الذي تم بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ويمتد المحور الجنوبي من الشمال للجنوب و يبدأ من فناء الخبيئة أمام الصرح السابع إنتهاء بالصرح العاشر .